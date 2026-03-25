İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte otomobille seyir halinde olan iki kadın yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Araçları durduran kadınlar yol kenarında saç saça kavga etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından iki sürücüye de polis ekipleri tarafından 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, sabah saatlerinde Pendik Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle 34 RA 1444 plakalı aracın sürücüsü İsminaz A. ile 34 HYC 717 plakalı otomobilin sürücüsü Neslihan A. arasında tartışma çıktı. Araçları durdurarak inen kadınlar, yol kenarında birbirine girdi. Kadınların kavgası çevredeki başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınlar kavga ederken, iki araçta da çocukların olduğu görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 360 BİN LİRA CEZA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri paylaşılan görüntüler üzerinden sürücülerin kimliğini tespit etti. 34 RA 1444 plakalı araç sürücüsü İsminaz A. ile 34 HYC 717 plakalı araç sürücüsü Neslihan A.'nın, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amaçlı araçtan inmek' suçundan her iki sürücüye kişi başı 180 bin lira olmak üzere toplam 360 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konuldu, araçlar ise 60 gün trafikten men edildi. Sürücüler ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü