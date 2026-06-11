İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi sınırlarından geçen TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde, trafikte seyir halinde olan bir kadın sürücü ile İ.B. isimli erkek sürücü arasında tartışma yaşandı.
İddiaya göre tartışmanın alevlenmesi üzerine İ.B., tehlikeli bir manevra yaparak aracını kadın sürücünün önüne kırdı ve trafiğin ortasında otomobilini durmaya zorladı.
Aracından hışımla inen İ.B., mağdur kadın sürücünün yanına giderek sözlü tartışmayı sürdürdü ve hakaretler yağdırmaya başladı. Kendisine yönelik bu saldırgan tavrı delillendirmek ve kendini korumak isteyen kadın sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.
Görüntülendiğini fark eden öfkeli şahıs, bu kez de kadının elindeki cep telefonuna sert bir şekilde vurarak kayıt alınmasını engellemeye çalıştı.
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Yaşanan bu korku dolu anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Yapılan incelemeler neticesinde saldırgan sürücünün kimliğinin İ.B. olduğu tespit edildi ve şahıs kısa sürede yakalandı.
Şahsa, yeni düzenlemeler kapsamında "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden emsal niteliğinde tam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. İ.B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullandığı aracı da aynı süre zarfında trafikten men edilerek bağlandı.
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