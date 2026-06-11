Aracından hışımla inen İ.B., mağdur kadın sürücünün yanına giderek sözlü tartışmayı sürdürdü ve hakaretler yağdırmaya başladı. Kendisine yönelik bu saldırgan tavrı delillendirmek ve kendini korumak isteyen kadın sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.