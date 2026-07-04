İstanbul'da farklı ilçelerde girdiği iş yerlerinde erkeklere taciz eden kadınla ilgili yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu şüpheliye ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimliği belirlenen şüpheli Z.E. (30) gözaltına alındı.
Öte yandan Z.E.'nin, psikiyatrik rahatsızlık olan 'Bipolar bozukluğu' bulunduğu öne sürüldü.
HAKİMLİK 'GÖZLEM' KARARI VERDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Z.E., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.