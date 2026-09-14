Burdur’da Türk siyaset ve bürokrasi tarihinde görülmemiş bir olay yaşanıyor. İktidar partisinin milletvekili, kendi ilinin kadın valisi tarafından tehdit edildiğini belirterek koruma polisi istedi. Vali ile vekil tartışması su sayacı nedeniyle yaşandı. AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz Burdur’un köylerindeki su sayaçlarının Valilik tarafından değiştirilmek istendiğini, vatandaşın belli bir firmaya yönlendirildiğini söyledi.

Buna karşı çıktığı için Vali Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisine “Seni götürürüm” dediğini öne süren Korkmaz, “Götürürüm ne demek?’’ diye sordu. 10 Eylül’de Ankara Valiliği’ne başvurup, “Açık tehdit, hayati tehlike var” diyerek koruma polisi istedi. Korkmaz SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

65 BİN İSTİYOR

“Garibandan 65 bin lira istiyorlar, ben buna karşı çıktım. Vali benim için ‘Görevden alınırsam onu da götürürüm’ demiş. Götürmek ne demek? Kendisini ziyaret ettim bunu sordum, ‘Ciddiye almayın’ demesini beklerken ‘Evet doğru’ diyerek aynı ifade ile teyit etti.”

“Vali ile husumetli olduk’’ diyen Korkmaz “Durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirdim ama çözüm bulunamadı. Uzun süredir bu konuyu içimde taşıyordum. Ölümden korkan biri değilim. Böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdim. Vali, ‘Ankara’da çok güçlüyüm’ diyor. Genel Sekreteri’ni de soruşturma açarak istifa ettirdi” dedi.

Vali Bilgihan, Hekimhan, Kale, Gölbaşı gibi ilçelerde kaymakamlık ve Elazığ Vali Yardımcılığı yaptıktan sonra valilik görevi için Eylül 2024’te Burdur’a atandı. Adem Korkmaz ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü yaptı, son seçimde AKP’den Burdur Milletvekili seçildi.