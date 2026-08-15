İzmir’in Selçuk ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan, 2024 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday olan Hüseyin Vefa Ülgür, hakkında kesinleşen 1 yıl 8 aylık hapis cezası nedeniyle infaz sürecine girdi. Ülgür’ün bir süre Torbalı Cezaevi’nde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

Hüseyin Vefa Ülgür

İLK ŞİDDET DOSYASI DEĞİL

Ülgür’ün cezasının, 2019 yılında dönemin Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e yönelik hakaret, tehdit ve fiziki müdahale ile 2014 yerel seçimleri sürecinde CHP Selçuk İlçe Sekreteri Atike Posta’ya yönelik şiddet olayları kapsamında verilen kararlarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel, Ülgür’ün sözlü ve fiziki şiddetine maruz kalmıştı.

VERGİ MEMURUNU DA DÖVDÜ

Atike Posta’nın saldırı sonrası bir hafta iş göremezlik raporu aldığı, olayla ilgili yargılama sonucunda Ülgür hakkında verilen mahkûmiyet kararının kesinleştiği aktarıldı. Ülgür’ün 2013 yılında görev başındaki bir vergi memuruna yönelik darp olayı nedeniyle de yargılandığı ve hakkında mahkûmiyet kararları bulunduğu ifade edildi. Farklı dosyalardaki kesinleşmiş kararların infaz sürecinde dikkate alındığı ve mahkemenin tekerrür hükümlerini uyguladığı belirtildi.

SİYASİ KARİYERİNE DARBE

Ülgür, 2020 yılında CHP’den “üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışları” gerekçesiyle ihraç edilmişti. Halen Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini sürdüren Ülgür’ün, kesinleşen hapis cezası siyasi geleceğini de etkileyecek.