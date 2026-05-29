Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir erkek ile kadın arasında çıkan tartışma, şiddete dönüştü.

Olay, İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen erkek ile yanındaki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında saldırgan erkek, kadını darbederek yere düşürdü.

Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti. Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve olası bir faciayı önledi.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.