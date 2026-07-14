Çin'in Hunan eyaletine bağlı Chenzhou kentindeki Zengjia köyünde iddiaya göre, bir kişi köye gelerek çevredekilere saldırmaya başladı. Şüpheli, halka açık alanda bir kadına saldırıp boğmaya çalışırken olayı gören 69 yaşındaki Zeng Fanlin araya girerek saldırganı durdurmaya çalıştı.

BURNUNU ISIRIP KOPARDI

Müdahale sırasında saldırgan yönünü Zeng Fanlin'e çevirdi. Yaşanan arbede sırasında yaşlı adamın burnunu ısıran şüpheli, burnunun ucundan bir parçayı kopardı. İddialara göre saldırgan, kopardığı parçayı da yuttu.

Buna rağmen Zeng Fanlin saldırganı bırakmadı. Polis ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar şüpheliyi tutmayı sürdüren yaşlı adama çevredeki köylüler de destek verdi. Köylüler saldırganın ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirirken, kısa süre sonra gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

"BURNUN GİTTİ" DEDİKLERİNDE FARK ETTİ

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Zeng Fanlin, ilk anda yaralandığını bile anlamadığını söyledi.

"İlk başta hiçbir şey hissetmedim, ama sonra biri bana 'Burnun gitti' dedi" diyen Zeng, burnuna dokunduğunda bir bölümünün koptuğunu fark ettiğini belirtti.

Kanamanın durmadığını ifade eden yaşlı adam, "Hastaneye vardığımda o kadar çok ağrım vardı ki neredeyse bayılacaktım" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

İKİ AŞAMALI AMELİYAT GEÇİRDİ

Doktorların yaptığı incelemelerde, Zeng Fanlin'in burun ucunda ve burun kanatlarında geniş yumuşak doku kaybı oluştuğu tespit edildi. Yaralanmanın karmaşık olması nedeniyle detaylı bir tedavi planı hazırlanırken, yaşlı adam iki aşamalı rekonstrüksiyon ameliyatının ikinci bölümünü de tamamladı. Doktorlar, tam iyileşme sürecinin yaklaşık altı ay süreceğini belirtti.

CESARETİ NEDENİYLE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Zeng Fanlin'in gösterdiği cesaret ülke genelinde takdir toparken Fanlin'in ismi ülkenin ‘kahramanlar listesi’ne eklendi.