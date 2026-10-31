Batman'ın Kozluk ilçesinde evine yürüyen H.B.A.'nın çantasını alıp kaçan S.Y. (17), polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün gece yarısına doğru İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. H.B.A. evine doğru yürürken arkasından yaklaşan kişi, çantasını alıp kaçtı. Kadının polise şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelinin S.Y. olduğunu belirledi. Yakalanan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliye yardım ettiği belirtilen A.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir süre takip ettiği kadının çantasını alıp kaçtığı anlar yer aldı. H.B.A.'nın da kısa süre şüphelinin peşinden koştuğu görüldü.

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