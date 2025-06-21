MURAT ÖZDEMİR / KORKUSUZ

Tapu ve miras işlemlerine ilişkin yapılan “anlaşmalı paylaşım” düzenlemesine büyük tepki var. ‘Eşit miras’ hakkında yasal bir değişiklik olmamasına rağmen, mal paylaşımı usulü, düzenleme yoluyla değiştirildi.

“Anlaşmalı paylaşım” denilen düzenlemeye göre, daha önce yasal olarak zorunlu olan ‘eşit miras paylaşımı’ ilkesi artık uygulanmayabilecek.

Yeni sistemde mirasçılar, aralarında yazılı bir anlaşma yaparak payları kendi aralarında belirleyebilecek. Resmi kurumlar bu paylaşımın içeriğine müdahale etmeyecek. Bu durumun kadınlar için dezavantaj olacağını kaydeden kadın hakları savunucuları, karara tepki göstererek toplumsal adaletsizliğin artacağını kaydettiler.

NOTER OLMAYACAK

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Anlaşmalı paylaşım adı altında yürütülen bu uygulama, kadınların ekonomik ve sosyal olarak baskı altında olduğu koşullarda eşit müzakere şansı tanımıyor." dedi.

Güllü şu ifadeleri kullandı:

Noter yerine doğrudan tapuda yapılan işlemlerde, rızanın gerçek olup olmadığını tespit edecek bir denetim mekanizması yok. Bu durum, özellikle şiddet görmüş ya da tehdit altındaki kadınlar için büyük bir güvenlik açığı doğurur. Bu durum mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir” dedi.

Birçok hukukçu ve kadın örgütleri temsilcileri de korunmasız kadınların miras paylaşımında uğrayacağı şiddet olaylarının artacağını kaydetti.