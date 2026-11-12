Kadınlar arasındaki kavgada ortalık karıştı! Polis bile zor zaptetti

Zonguldak'ta A.K. ve N.K. adlı kadınların üzerine otomobil sürdüğü, ardından araçtan inerek bıçakla üstlerine yürüdüğü öne sürülen S.D. adlı kadın, polise direnmesinin ardından güçlükle gözaltına alındı.

Olayın öncesinde, 11 Kasım'da İncivez Mahallesi'nde A.K. ve N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbedede S.D., aldığı darbelerle hafif yaralandı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

OTOMOBİL GERİ MANEVRADA AĞACA ÇARPTI

S.D., 12 Kasım'da otomobiliyle, kendisini darbettiklerini öne sürdüğü A.K. ve N.K.'nin oturduğu Çınartepe Mahallesi Rat TOKİ evleri mevkisine gitti. S.D.'nin evlerinden çıkan iki kadının üzerine otomobil sürdüğü iddia edildi.

Geri manevra yaparken ağaca çarpan otomobil asılı kaldı. S.D.'nin daha sonra araçtan inerek bıçakla iki kadının üstüne yürüdüğü öne sürüldü.

Taraflar arasındaki kavga sürerken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise direnen S.D., müdahalenin ardından gözaltına alındı.

Darbedildiklerini ve bıçaklı saldırıya uğradıklarını öne süren A.K. ile N.K.'nin S.D.'den şikâyetçi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.