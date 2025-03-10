Kadınlar, ayın bazı günlerinde arkadaşlarını ailelerini görmek istiyor. Genelde aylık döngünün ikinci yarısında bu yaşanıyor. Araştırmacılar ise yumurtlamadan iki hafta sonra yumurtasının salınmasıyla beraber en yakınlarıyla bağ kurmanın önemli bir duruma geldiğini ifade etti.

KADINLAR ADET DÖNGÜSÜNDE SEVDİKLERİYLE BULUŞMAK İSTİYOR

Özellikle hamile kadınlar, maksimum korumayı sağlamak için bu aşamada kendilerine yakın olan kişilerle bağ kurma yönünde evrimleştiklerini belirtti. Arkansas Üniversitesi'nde görev alan araştırmacı Dr. Anastasia Makhanova bu duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Adet döngüsünün diğer zamanlarına kıyasla arkadaşlar ve aileyle vakit geçirme isteği en yüksektir" dedi.

Dr. Anastasia Makhanova araştırma makalelerinde ise, 'insan evrim tarihinde kadınlar, yaşamlarının büyük bir bölümünde hamilelik ve bebek bakımı nedeniyle oluşan tehditlere karşı savunmasız bir durumda olurlar. Hamileliğin tekrarlayan zorlukları, kadınların bu tehditlerle mücadele etmesine yardımcı olan kendini koruma stratejilerinin gelişimini şekillendirmiş olabilir' ifadelerini yer alıyor.

Fetal gelişim için gerekli bağışıklık değişimlerinden dolayı kadınlar ilk aylarda hastalık riskinin artması ve sonrasında tehlike anında hızlı hareket edememeleri hayatta kalabilmek için etraflarında kendilerine bakacak güvenilebilir insanlara ihtiyaç duyuyorlardı.

DOĞUM SIRASINDA GÜVENDE OLMAK HİSSİYLE AYNI

Araştırma ekibi, yardımsız doğum riskinin de önemli bir detay olduğunu ve kadınların güçlü bir sosyal destek ağına güvenmeleri durumunda hamileliğin getirdiği zorlukların çoğunu hafifletebileceklerini aktardı. Dr. Makhanova, kadınların vücutları, yumurtlamanın ardından rahim gebeliğe kendini hazırlar ve kadınlar bununla başa çıkmak için sosyal hazırlıklara da başladığını ifade ediyor.

Araştırma ekibi düzenli adet gören 21 ila 37 yaşındaki 99 Polonyalı kadını izledi. Araştırmada adet döngülerinde 3 kez bir anketi tamamlamaları istendi. Kadınlar adetlerin başlamasından 7 gün sonra yani yumurtlama zamanı ve rahmin hamileliğe hazırlandığı sırada, kadınların çoğu 'arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyorum' ifadesini seçti.

HEDİYE ALMAYI TERCİH EDİYORLAR

Diğer bir araştırmada ise kadınlar rahmin hamileliğe hazırlandığı sırada kendilerine benzeyen kişilerin fotoğraflarına daha fazla ilgi duydukları ve bu dönemde kendilerini akrabalarıyla çevreleme isteğine işaret ettiği ortaya çıkmıştı. Kadınlar adet döngüsü sürecinde hediye almaktansa yakın arkadaşları ya da ailelerine hediye almayı tercih ediyor.