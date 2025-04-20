TÜİK’e göre Mart 2025'te yıllık enflasyon oranı yüzde 38,1, ENAG’a göre ise yüzde 75,2 olarak kaydedildi. Artan gıda fiyatları, kadınlar arasında yaygın olan "altın günü" buluşmalarını olumsuz etkiliyor.

Türkiye’de yüksek enflasyon, yalnızca market raflarındaki fiyatları değil, kültürel gelenekleri de değiştiriyor. Gıda fiyatlarında yaşanan artış, özellikle kadınlar arasında sürdürülen "altın günü" buluşmalarını finansal açıdan zorlaştırıyor. Un, yağ, peynir gibi temel gıda ürünlerinin maliyeti ciddi oranda artarken, bu organizasyonlar birçok kişi için lüks hale geliyor.

MİSAFİR AĞIRLAMAK İSTEMİYORLAR

Ekonomim'in haberine göre ekonomik baskının sosyal yaşam üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyonun misafirperverlik kültürünü bile etkilediğini vurguladı. Durusoy, “Nüfusun yarısından fazlası açlık sınırının altında gelir elde ediyor. Bu nedenle, misafir ağırlamak bile lüks gibi algılanabiliyor” ifadelerini kullandı.

GELENEK SARSILDI

Sosyolog Dr. Gökben Demirbaş ise altın günlerinin kökeninin erken Cumhuriyet dönemine dayandığını belirterek, bu geleneğin temellerinin o dönemin üst ve orta sınıf kadınlarının düzenlediği "kabul günlerine" uzandığını aktardı. Demirbaş, özellikle günümüzde orta sınıf kadınların bu buluşmalardan uzaklaştığını şu sözlerle açıkladı: “Nedenler basit: finansal baskı ve iş gücüne katılım.”

DİJİTAL ALANA GEÇTİLER

Geleneği tamamen terk etmek istemeyen kadınlar ise çözümü dönüştürmekte buluyor. 68 yaşındaki bir ev hanımı, altın günlerinin artık daha seyrek yapıldığını ve katılımcı sayısının azaldığını belirterek, bazı grupların bu buluşmaları dijital platformlara taşıdığını ifade etti.

Ekonomik kriz, geçmişin köklü geleneklerini yeniden şekillendirirken, toplumsal dayanışmanın biçimi de dijitalleşme yönünde evriliyor.