Son dönemde kadınların çantalarında makyaj malzemeleri veya cüzdanların yanında oldukça şaşırtıcı bir nesne daha boy göstermeye başladı: Meşe palamudu. Ne pahalı parfümler ne de lüks şans kolyeleri... Sosyal medyada hızla yayılan ve modern kadının günlük rutininde kendine yer bulan bu yeni akım, arkasındaki kadim sırlarla görenleri hayrete düşürüyor.

Görünüşte sade bir orman meyvesi olan meşe palamudunun çantalardan eksik edilmemesinin arkasında köklü bir mitoloji, enerji inanışları ve modern psikoloji yatıyor.

KÜÇÜK BİR TOHUMDAN DOĞAN BOLLUK VE BEREKET

Meşe ağacı, yüzyıllardır heybeti, dayanıklılığı ve uzun ömrü temsil eder. Antik Kelt ve İskandinav mitolojisinde meşe palamudunun yaşlanmayı geciktirdiğine, taşıyan kişiye tazelik ve gençlik enerjisi verdiğine inanılırdı. Hatta Vikingler, evlerini şimşeklerden korumak için pencerelerinin önüne meşe palamudu koyarlardı, çünkü meşe ağacının gök gürültüsü tanrısı Thor’un kutsal ağacı olduğunu düşünüyorlardı. Günümüzde modern kadınlar da bu kadim sembolik "gençlik ve koruma" enerjisini yanlarında taşımak için çantalarında bir adet meşe palamuduna yer açıyor.

Anadolu dâhil birçok kültürde meşe palamudu, toprağın sunduğu en güçlü "tohum" kabul edilir. Küçücük bir palamudun, asırlarca yaşayabilen koskoca bir meşe ormanına dönüşme potansiyeli, onun çoğalma, büyüme ve maddi bolluk sembolü olmasını sağlamıştır. İngiliz kültüründe yer alan "Büyük meşeler küçük palamutlardan büyür" atasözü de tam olarak bu potansiyeli anlatır. Bu yüzden çantada veya cüzdan yakınında taşınan meşe palamudunun parayı ve bereketi çektiğine inanılıyor.

NEGATİF ENERJİYE KARŞI DOĞAL KALKAN

Geleneksel inanışlarda sert kabuklu ve güçlü köklü ağaçların meyveleri, olumsuz enerjileri "emici" bir kalkan olarak görülür. Nazardan korunmak, çevredeki toksik insanlardan yayılan negatif enerjiyi uzak tutmak ve kötü şansı engellemek isteyenler, taşıdıkları palamudun koruyucu gücüne sığınıyor. Bir nevi doğal bir "nazar boncuğu" görevi görüyor.

Modern psikolojide ve spiritüel öğretilerde "topraklanma" (grounding) teknikleri oldukça popüler. Gün içinde iş veya şehir hayatının koşturmacasında strese giren kadınlar, çantalarındaki palamudun pürüzsüz ve doğal dokusuna dokunarak zihinlerini anlık olarak sakinleştiriyor. Plastik veya dijital objeler yerine doğadan canlı bir parçaya dokunmak, vücuttaki statik elektriği ve stresi hafifletmede doğal bir terapi görevi üstleniyor.

ÇANTANIZA EKLEMEDEN ÖNCE BUNU BİLMELİSİNİZ

Eğer siz de bu akıma katılmak ve meşe palamudunun enerjisini çantanızda taşımak isterseniz, özellikle sonbahar aylarında doğa yürüyüşlerinde yere düşmüş olanlardan sağlam, çatlaksız ve deliksiz (kurtsuz) olanları seçmelisiniz. Palamudun dış kabuğunu hafifçe doğal bir yağla (örneğin zeytinyağı veya tatlı badem yağı) silerek parlatabilir, hem kokusunu hem de enerjisini kalıcı hale getirebilirsiniz.