Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i konuk etti. Setlerini; 23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe Medicana, seriyi 2-1’e getirdi ve adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank'la karşılaşacak. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.
İlk seti 23-25 geride tamamlayan Fenerbahçe Medicana, ikinci seti ise 25-20 kazanarak maç skorunu eşitledi: 1-1. İstediği performansı sergileyemediği üçüncü seti 16-25 kaybeden Fenerbahçe Medicana, Fedorovtseva’nın servisleriyle dördüncü sete iyi başladı ve skoru 9-1’e getirdi. Setin kalan bölümünde kontrollü oyununu sürdüren Fenerbahçe Medicana, seti 25-13 kazandı ve maç skorunu tekrar eşitledi: 2-2.
Büyük çekişmeye sahne olan beşinci sette saha değişimine Vargas’ın arka arkaya bulduğu sayılarla Fenerbahçe Medicana önde gitti. 8-5. Karar setinin devamında skor avantajını sürdüren Fenerbahçe Medicana; seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı ve adını Vodafone Sultanlar Ligi’nde finale yazdırdı.
- SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
- HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül
- FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı, Fedorovtseva, Ana, Eda Erdem, Drca, Vargas, (Gizem Örge. Magdalena, Güven Özlem, Meliha)
- GALATASARAY DAIKIN: Carutasu, Yasemin, İlkin, Katarina, Ayçin, Bongaerts, Eylül (Sude, Aslıhan, Yasemin)
- SETLER: 23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9
- SÜRE: 2 saat 4 dakika