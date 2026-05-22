Olay, İnegöl ilçesine bağlı Oylat Kaplıcaları’nda bulunan bir kadınlar hamamında meydana geldi. Hamama giden Z.B. (30), cüzdanını dolaba bırakarak kapağını kapattı. İddiaya göre bir süre sonra dolapları kontrol eden Hüsne G. (38) ile T.A. (53), cüzdandaki kredi kartını çaldı. Z.B., cep telefonuna gelen 7 bin TL’lik harcama mesajıyla kartının kullanıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan Hüsne G. ve T.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüsne G. tutuklanırken, gözcülük yaptığı belirlenen T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.