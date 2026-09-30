Latin Amerika’da kadınlar, güvenli, parasız ve yasaksız kürtaj hakkı talebiyle bir kez daha meydanlara indi. Uluslararası Güvenli Kürtaj Günü kapsamında Şili’nin başkenti Santiago ve Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da sokakları dolduran hak savunucuları, devletlerin bedenler üzerindeki denetimci politikalarına son verilmesi ve üreme adaleti çağrısında bulundu.

YSAL ENGELLER VE FEMİNİST MÜCADELENİN KAZANIMLARI

Meydanlardaki eylemlerde, iki ülkedeki yasal çerçevenin beden otonomisine yaklaşımı arasındaki belirgin farklar öne çıktı. Şili’de yürürlükteki mevzuat, kürtajı yalnızca gebeliğin hayati risk taşıması, tecavüz durumu ve yaşamsal imkanı olmayan fetal anomaliler gibi üç dar istisnayla sınırlandırıyor. Göstericiler, bu kısıtlayıcı çerçevenin kişilerin kendi yaşamları ve bedenleri hakkında karar alma hakkını gasp ettiğine dikkat çekti.

Kolombiya’da ise feminist hareketin yıllardır sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucu olarak Anayasa Mahkemesi, 2022 yılında tarihi bir karara imza atmıştı. Kararla birlikte gebeliğin 24. haftasına kadar kürtaj fiili bir suç olmaktan çıkarılmıştı. Bogotá’daki eylemciler, bu kazanımın önemini vurgularken, kararın pratikteki tüm bürokratik engellerden arındırılarak eksiksiz uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

HAK GASPLARINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Yasal koşullar farklı olsa da her iki ülkedeki yürüyüşlerde ana gündem, üreme haklarına yönelik muhafazakar saldırılar ve hak kayıpları riski oldu. Küresel ölçekte ve bölge genelinde yükselen anti-feminist politikalara işaret eden göstericiler, geçmişte ağır bedeller ödenerek elde edilen hakların geriye götürülmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Eylemler, kürtajın yalnızca tıbbi bir prosedür değil, temel bir yaşam ve özgürlük hakkı olduğu vurgusuyla sona erdi.