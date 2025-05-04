Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile Galatasaray A.Ş takımları Ankara Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup etti ve sezonu 70 puanla kapatarak şampiyon oldu.

FENERBAHÇE BERABERE KALDI

Günün merakla beklenen diğer maçında ise Fenerbahçe, Alg Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler bu beraberlikle sezonu 68 puanda ikinci sırada bitirdi.

SON GÜNLERDE KRİZ YAŞANMIŞTI

Şampiyonluk yarışı veren Fomget ve Fenerbahçe arasında son günlerde kriz yaşanmıştı. Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe Petrol Ofisi son haftaya 67’şer puanla ilk iki sırada girmişti. İkili averajı eşit olan iki takımdan ABB Fomget, 25’inci haftada Bornova Hitab Spor’u 12-1 mağlup ederek +5 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertliler ABB Fomget'in 12-1'lik galibiyeti sonrası soruşturma talebinde bulunmuştu.