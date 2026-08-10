Seks sırasında çıkan seslerin yalnızca anlık bir tepki olmadığı ortaya çıktı. Kadınların önemli bir bölümü, partnerlerinin zevk aldığını gösteren sesleri duymak istediğini söylüyor. Peki erkekler neden kadınlara kıyasla daha sessiz kalıyor?

Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan sesler bilimsel olarak “çiftleşme vokalizasyonları” olarak adlandırılıyor. Yapılan araştırmalar ve kullanıcı deneyimleri, bu seslerin yalnızca heyecanı yansıtmakla kalmadığını, partnerler arasındaki iletişimi de güçlendirebildiğini gösteriyor.

Kadınlar erkeklerin ses çıkarmasını neden istiyor?

Seks oyuncağı markası tarafından daha önce yapılan bir araştırmada, kadınların yüzde 94'ü cinsel ilişki sırasında partnerlerinden daha yüksek ses çıkardığını belirtmişti. Erkeklerin yüzde 70'i de bu görüşe katılmıştı, ancak konu yalnızca sesin yüksekliği değil.

Reddit'te konuyla ilgili yapılan tartışmalarda çok sayıda kadın, partnerinin inlemesini veya zevk aldığını belli eden sesler çıkarmasını çekici bulduğunu ifade etti.

Bazı kullanıcılar, partnerlerinin gerçekten zevk aldığını duymanın kendilerini daha fazla uyardığını söylerken, bazıları sessiz bir cinsel deneyimin kendilerine “garip” geldiğini belirtti.

Kadınların dikkat çektiği bir başka nokta ise bu seslerin karşı tarafın kendini tamamen bıraktığını göstermesi.

Erkekler neden daha sessiz kalıyor?

Erkeklerin sessiz kalmasının ise birden fazla nedeni olduğu görülüyor.

Bazı erkekler, ses çıkarmayı pornografide gördükleri kalıplarla ilişkilendirdiklerini ve bu nedenle kendilerini yapay ya da “aptalca” hissedebildiklerini söylüyor. Bir başka yaygın neden ise konsantrasyon.

Bazı erkekler, cinsel ilişki sırasında partnerlerinin de haz almasına odaklandıklarını ve bu nedenle kendi tepkilerini bastırdıklarını ifade ediyor. Kimi erkekler için sessiz kalmak, kontrolü kaybetmemek ve dikkatini dağıtmamakla da ilişkili.

Yani dışarıdan bakıldığında “tepkisiz” görünen bir kişinin aslında yoğun bir şekilde haz duyuyor olması mümkün.

Uzmanlara göre sesler neden önemli?

BACP kayıtlı terapist Tiff Hudson'a göre bunun önemli nedenlerinden biri, seslerin partnerin aldığı hazzı doğrudan göstermesi.

Hudson, nefes alışverişi, iç çekme veya inleme gibi doğal seslerin karşı tarafa anlık bir geri bildirim verdiğini belirtiyor.

Bu tür sözsüz işaretler, partnerlerin birbirlerinin tepkilerini daha kolay anlamasına yardımcı olabiliyor. Böylece kişinin “Doğru şeyi mi yapıyorum?” şeklindeki belirsizliği azalırken özgüveni de artabiliyor.

Uzman ayrıca, kişinin zevk aldığını saklamamasının çiftler arasındaki güven ve yakınlık hissini güçlendirebileceğini söylüyor.

Daha fazla ses çıkarmak isteyen erkekler ne yapabilir?

Uzmanlara göre bunun için yapay veya abartılı davranışlara gerek yok.

Tiff Hudson, erkeklerin küçük ve doğal adımlarla başlamasını öneriyor. Örneğin nefes alışverişindeki değişiklikleri bastırmak yerine doğal biçimde ortaya çıkmasına izin vermek ilk adım olabilir.

Daha uzun nefes vermek, iç çekmek veya hoşlanılan bir anda doğal bir ses çıkarmak yeterli olabilir.

Bunun yanında “tam orası”, “bundan biraz daha” veya “evet” gibi kısa ifadeler de partnerler arasında doğrudan geri bildirim sağlayabilir.

Asıl önemli olan ise ses çıkarmayı bir performansa dönüştürmemek.

Çünkü uzmanlara göre yatak odasındaki seslerin değeri, ne kadar yüksek çıktığından çok gerçek bir tepkiyi yansıtmasında yatıyor.