Olay, sabah saatlerinde Doktor Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine, çevrede görev yapan trafik polisleri duruma müdahale etti.
EKİPLER ZOR AYIRDI
Polis ekiplerinin araya girmesiyle ayrılan kadınlar, sakinleştirildikten sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. Sokak ortasında yaşanan kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.