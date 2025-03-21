Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci karşılaşmasında Emlak Konut, Beşiktaşı BOA'yı 91-86 mağlup ederek, finale adını yazdıran ikinci takım oldu.
Kupada final karşılaşması, Pazar günü saat 16.00'da Çimsa ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.
- SALON: Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu
- HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam, Barış Turgut
- BEŞİKTAŞ BOA: Fagbenle 20, Alexis Peterson 19, Krasijnik 14, Winterburn 12, Özge Özışık 11, Elif Bayram 5, Pelin Gülçelik 3, Gizem Başaran
- EMLAK KONUT: Thomas 27, Parks 25, Ndour 16, Macaulay 14, Gamze Takmaz 3, Sehernaz Çidal 2, Berfin Sertoğlu 2, İnci Güçlü 2
- 1’İNCİ PERİYOT: 23-19
- DEVRE: 42-46
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-69