Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan Ozan Güven Kadıköy'de oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte otururken kadınların tepkisiyle karşılaştı. İşletmedeki kadınlar Güven'i "Failler dışarı" sloganlarıyla dışarıya çıkardı.

Söz konusu anlarda Ozan Güven ve Mehmet Asdlantuğ'un tepkileri kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında o dönemki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu olay sırasında rol aldığı Babil dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven, son olarak '7 Kocalı Hürmüz' projesine dahil olmuş ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından projeden çıkarılmıştı.İstinaf Mahkemesi, 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken, oyuncu mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca cezaevinde olacak.