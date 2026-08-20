Portekiz Cumhurbaşkanı António Jose Seguro, kamusal alanlarda yüzün kapatılmasını yasaklayan yasal düzenlemeyi onaylayarak yürürlüğe koydu.

Kara çarşafın önemli parçası olan yüz peçelerini hedef aldığı vurgulanan yasa kapsamında, kuralları ihlal eden kişilere 150 ile 3 bin Euro arasında idari para cezası uygulanacak.

Düzenlemede; sağlık, mesleki, sanatsal veya hava koşullarına bağlı nedenlerin yanı sıra ibadethanelerde, diplomatik temsilciliklerde ve uçaklarda muafiyet tanınacak.

HÜKÜMETTEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Yasal düzenleme, kamusal alanlarda yüzü gizlemek veya kimlik tespitini engellemek amacıyla tasarlanan kıyafetlerin giyilmesini yasaklıyor.

Düzenleme aynı zamanda cinsiyet, din, yaş veya köken gibi nedenlerle bir kişinin yüzünü kapatmaya zorlanmasını da engelliyor.

Cumhurbaşkanı Seguro, salı gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Yüz, insan kimliğinin ve iletişiminin merkezi bir unsuru olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Seguro ayrıca, konunun "büyük bir sosyal ve kültürel hassasiyet" taşıdığını ekledi, ancak yasağın güvenlik için gerekli olduğunu da vurguladı.

'BURKA YASASI'

Yerel medya tarafından "burka yasası" olarak adlandırılan düzenleme, temmuz ayında iktidardaki sağ koalisyon ve aşırı sağ partilerin desteğiyle parlamentoda kabul edilmiş, sol partiler ise tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Aşırı sağcı Chega partisi tarafından sunulan ve merkez sağcı Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından desteklenen tasarıya karşı sesler yükseldi.

Portekiz Barolar Birliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Portekiz Kadın Avukatlar Derneği'nden itirazlar geldi.

Yasağın ayrıca nayasaya aykırı olduğu hususunda da endişeler vurgulandı. Ancak yasa, bu itirazlara rağmen hızla meclisten geçti.

'İSLAMOFOBİYİ KÖRÜKLÜYOR'

Düzenlemeye karşı çıkan merkez sol Sosyalist Parti (PS), yeşil-sol Livre ve Portekiz Komünist Partisi (PCP), teklifin İslamofobiyi körükleyebileceği uyarısında bulundu.

PS, "yasa tasarısının gerekçesinde açıkça görülen İslamofobik amacı, içinde yaşadığımız radikalleşme bağlamını ve bunun doğrudan hedef alınan topluluklar için yarattığı riskleri" kınadı.

PCP, teklifin "kadın haklarıyla ya da güvenlik sorunlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını", yalnızca "farklı olanlara yönelik nefret söylemini ve şiddeti körüklemek, ırkçı ve yabancı düşmanı söylemi beslemekle ilgili olduğunu" belirtti.

Livre ise sağı "iki yüzlülük" ve tartışmayı "taraflı bir biçimde" yürütmekle suçlayarak, Portekiz'de "aşırı sağın sıklıkla dile getirdiği sözde bir İslami işgal üzerinden ahlaki bir panik yaratma" girişiminde bulunulduğunu ifade etti.