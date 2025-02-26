Sosyal güvencesi olmayan kadınlara yönelik özel bir emekliliğe sistem kurulması ve Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak prim toplayabilecekleri yeni düzenlemeler gündeme geliyor.

Buna göre, devlet, kadınlar için aylık prim ödemelerinin üçte birini karşılamış olacak. 4500 prim gününde kısmi emeklilik hakkı tanıması da planlanıyor. Aynı zamanda yaş şartında da indirime gidilecek. Diğer yandan çocuk sayısına göre emeklilik yaşına indirimler yapılması da gündeme gelebilir.

SGK, evde çalışan kadınlara yönelik özel bir emeklilik sistemi kurmak için kolları sıvadı. Yeni emeklilik sisteminde kadınları sevindirecek haber geldi. Yeni sistem, özellikle sosyal güvencesi olmayan kadınları yönelik olacak. Anne olan kadınlar, isteğe bağlı sigorta yaptırabilecek ve ödedikleri primlerin üçte biri devlet tarafından sağlanacak.

4500 prim günü toplayanlar kısmi emeklilik hakkına sahip olurken bundan ev hanımları da faydalanabilecek. Ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile topladıkları primlerin üçte birinin devlet desteğiyle ödenmesi ve SSK–Bağ-Kur eşitlemesi sayesinde erken emeklilikte 7200 prim günü avantajına sahip olacak; kısmi emeklilik koşulu 4500 güne indirilecek ve 10-15 yıl prim yatırmak yeterli sayılacak.

ÇOCUK SAYISI EMEKLİLİK YAŞINI ETKİLEYEBİLİR

Çocuk sayısına göre de emeklilik yaşında indirim yapılması gündeme gelebilecek. Kadınlara ayrıca yıpranma hakkı ile de ek prim desteği verilecek. Her prim yatırdıkları yıl için en az 90 gün yıpranma hakkı elde edecek kadınlar, 10 yıl prim yatırdıkları takdirde 900 günlük yıpranma hakkına sahip olacak.

Kadınlara sağlanacak sigorta prim desteği, yıllık 12.000 lirayı aşmayacak. Bu destekle ev hanımları, daha az prim ödeyerek daha kısa sürede emeklilik hakkı kazanacak.

Yaş şartında da indirim yapılacak. Normal şartlarda bir Bağ-Kur’lu kadına kısmi emeklilik için 5400 prim günü ile 58 yaş şartı uygulanıyor. Yeni sistem ile evde çalışan kadınlar için prim süresi 4500 güne indirildiğinde yaş şartında da indirim yapılacak.

Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak.

29 MAYIS'TAN SONRASI İŞARET EDİLDİ

Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım."