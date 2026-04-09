evlerimizde bizimle yaşayan kedilerimiz de olsa sokakta karşılaştıkça sevmek ve beslemek amaçlarıyla yanına gittiğimiz kediler de olsa genel olarak kedilerde kadınlara ve erkeklere karşı davranış farkları bulunuyor. Kedilerin cinsiyete göre farklı davranışlar sergilemesi yalnızca bir kuruntu değil. Eğer kediniz size ve karşı cinsten tanıdıklarınıza karşı farklı tutum sergiliyorsa bunun altında bilimsel nedenler olduğunu bilmelisiniz.

KADINLARA AYRI ERKEKLERE AYRI DAVRANIYORLAR

Kediler üzerinde yapılan bilimsel psikolojik çalışmalar kedilerin kadınlar ve erkeklere farklı davranış biçimleri sergilediğini ortaya koydu. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bu durumun altında yatan bilimsel nedenler ise uzmanları bile şaşırttı. Kediler bizleri aslında kadın ve erkek diye ayırmıyor. Ancak ses tonumuz, onlarla kurduğumuz iletişim ve davranış kalıplarımız kedilerin genel olarak bize verdiği tepkiyi değiştiriyor.

Yapılan çalışmalara göre erkeklerin ve kadınların kediler ile kurduğu iletişim arasında ciddi bir fark var. Yani aslında kedilerimiz bize direkt olarak bireyselliğimizden dolayı değil, fiziksel özelliklerimiz ve onlara karşı davranışlarımıza bağlı şekilde tepki veriyor. Kedilerin kadınlara ve erkeklere farklı davranasının altında yatan nedenler açıklandı.

SES FREKANSI VE İLETİŞİM TONU

Kediler yüksek frekanslı seslere karşı daha duyarlıdırlar. Kadınların ses tonu erkekler kıyasla daha ince ve yumuşak olduğundan kediler bu sesi anne-yavru ilişkisine benzetir. Ayrıca kendi aralarındaki dostane mırıldanmaları da andıran bu sese tepkileri daha yumuşak olur. Öte yandan erkeklerin se tonu daha kalın ve yüksek olduğundan kediler bu ses tonundan çekinebilir ve baskı hissedebilir.

SOSYAL İLETİŞİM BİÇİMİ

Viyana Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara göre kadınlar erkeklere kıyasla kedileri ile daha sosyal bir iletişim kuruyor. Kadınlar kedileri daha sakin ve anaç bir şekilde sevdiğinden kediler bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak kendini sürekli sevdirmeye geliyor. Ancak erkekler genellikle kedi ile oyun tipi bir iletişim kurduğundan kediler erkeklere karşı daha oyuncu davranıyor.

VÜCUT DİLİ VE ALAN KULLANIMI

Kediler ani hareketlerden ve kendilerine tepeden bakılmasından hoşlanmaz, bunu bir tehdit olarak algılayabilirler. Kadınlar kediler ile iletişime geçerken eğilerek onlara daha yakın durur ve bu tehlike algısı azaltır. Ancak erkeklerin daha yapılı ve kaba duruşu kedilere ani hareketlerde tehlike algısı oluşturabilir.

DOĞAL KOKU İLE KODLAMA

Kadınlar ve erkekler arasındaki hormonal farklılıklar kedilerin bizleri hormonlarımızın ve kullandığımız bakım ürünlerinin yaydığı kokular ile kodlamasına olanak tanır. Bu şekilde daha yüksek östrojen yani kadınlık horonu yayan kişiler kedilerin gözünde güvenli alan olarak kodlanır. Öte yandan erkeklerin yaydığı testosteron hormonu ile kediler erkekleri oyun arkadaşı olarak kodlar.

AYNA ETKİSİ

Kediler çevrelerindeki insanların enerjisini ve stres seviyesini çok iyi analiz ederler. Eğer kadın sahibi daha sakin ve şefkatli bir enerji yayıyorsa kedi onun yanında uyumayı tercih eder. Eğer erkek sahibi daha enerjikse kedi onu avlanma ve oyun zamanı geldiğinde darlar.