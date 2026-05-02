Muğla Bodrum’da önceki akşam oyun sergileyen ünlü oyuncu Ozan Güven’in sahne aldığı kültür merkezi önünde toplanan 50 kadın, “Şiddet faili Ozan Güven Sanatla Aklanamaz” protestosu düzenledi.
Ozan Güven’in O.M.G. isimli oyunu öncesi kültür merkezinin önüne gelen Bodrum Kadın Platformu ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp edip bu nedenle 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan sanatçıyı ve Güven’e sahne veren Bodrum Belediyesi’ni protesto etti.
GERGİNLİK YAŞANDI
Ellerinde ‘Kadın dostu kent mi yarattınız?’, ‘Şiddet failleri sahnede’, ‘Failin seyircisi olma, Mağdurun Sesi Ol’, ‘Şiddete alkış yok’ yazılı pankartlar taşıyan kadınlar kültür merkezinin merdivenlere oturarak protesto gösterisi yaptı. Oyun başladıktan sonra kültür merkezine girerek sahneye gitmek isteyen kadınlarla belediyenin özel güvenlik personeli ve Ozan Güven’in korumaları arasında gergin anlar yaşandı. Kadınlar protesto sonrası kültür merkezinden ayrıldı.