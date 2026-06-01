Beyaz gömlekler ve açık renkli bluzlar gardırobumuzun kurtarıcıları olsa da, üzerlerindeki fondöten, pudra veya ruj lekeleri tam bir kabusa dönüşebilir. Özellikle hassas kumaşlardan bu lekeleri çıkarmak her zaman kolay olmaz, ancak makyaj yüzünden mahvolan kıyafetler artık geçmişte kaldı! Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan bu pratik çözüm, aslında banyonuzda sizi bekliyor.

Lekelere karşı gizli kalkan: Saç spreyi

Kıyafetlerinizi makyaj lekelerinden korumanın yolu, sandığınızdan çok daha basit: Sıradan bir saç spreyi... Burada sır, leke olduktan sonra değil, gömleği giymeden önce harekete geçmekte saklı.

Bu yöntem neden işe yarıyor?

Saç spreyi, saç tellerini sabitlemeye yarayan özel polimerler içerir. Spreyi gömlek yakasına sıktığınızda, bu polimerler kumaş liflerinin üzerinde neredeyse görünmez, ince bir film tabakası oluşturur. Böylece gün içinde yüzünüzdeki makyaj yakaya bulaşsa bile, kumaşın derinlerine işleyemez ve leke bırakmadan yüzeyde kalır.

Adım adım uygulama rehberi

Gömleğinizi koruma altına almak için şu adımları takip etmeniz yeterli:

Saç spreyini gömlek yakasının iç kısmına, kumaşı sırılsıklam etmeyecek şekilde hafif ve uzaktan sıkın.

Gömleğinizi giymeden önce sprey sıktığınız bölgenin tamamen kuruduğundan emin olun.

Artık gömleğinizi güvenle giyebilirsiniz; koruyucu tabakanız hazır.

Bu yöntemi uygulamadan önce küçük bir test yapmanızda fayda var. Informer sitesinin uzmanlarına göre; ipek, yün veya diğer aşırı hassas kumaşlar, saç spreyinin kimyasal yapısından dolayı iz barındırabilir veya doku kaybına uğrayabilir.