Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik yürütülen geniş çaplı teknik ve fiziki takip tamamlandı. Ekipler, organize şekilde faaliyet gösteren şebekeyi çökertmek için operasyon düğmesine bastı. 5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ Belirlenen adreslere yönelik Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Nevşehir'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, organizasyonun içerisinde yer aldığı belirlenen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 50 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Soruşturma dosyasını derinleştiren asayiş ekipleri, şebekenin ağına düşürülen çok sayıda mağdur kadının ifadesine başvurdu. Yürütülen tahkikat kapsamında organizasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen 50 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki 19 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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