İlişki uzmanları ve psikologlar, partnerini sürekli belirsizlik içinde bırakan ve kırıntılarla oyalayan erkeklerin benzer davranış kalıpları sergilediğini belirtiyor. Uzmanlara göre, "İlişki istemiyorsa neden beni yanında tutuyor?" sorusunun yanıtı kafa karışıklığı değil, erkeğin bu durumdan elde ettiği konfor alanı.

Gündelik ilişkilerde pek çok kadın, partnerinin derinlerde bir yerde kendisini sevdiğini ancak çelişkili duygular yaşadığı için bağlanmaktan korktuğunu düşünüyor.

Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemler, bu durumun ardında duygusal bir karmaşadan ziyade, anlık tatmin arayışının ve bencilliğin yattığını gösteriyor. Uzmanlar, kadınların umutlarını taze tutarken hayatlarını karartan ve erkeklerin arkasına sığındığı 5 belirsiz ifadeyi ve bunların gerçek anlamlarını şu şekilde sıralıyor...

Erkeklerin kullandığı belirsiz 5 İfade

1. "Harikasın ama seçeneklerimi açık tutmak istiyorum."

İlişkinin başında partnerine kraliçe gibi davranan erkek, kadının bu büyüleyici günlere geri dönme umudunu tetikler. Uzmanlar uyarıyor: Oyalayan erkek, kadının harika olduğunun farkındadır ancak yalnız kalmak istemediği için, daha iyi bir alternatif bulana kadar mevcut partnerini yedekte tutmaktadır.

2. "Çok iyi eğleniyoruz, neden düzenimizi bozalım ki?"

Sorumluluk almadan bir kadının ilgisine ve sevgisine sahip olmak, bağlanmak istemeyen erkeklerin en sık sığındığı konfor alanıdır. Özellikle tartışmaların ardından yaşanan barışmalar fiziksel yakınlığı canlı tutsa da, 2020 yılında yapılan bir çalışma bu tür tutarsızlıkların uzun vadeli niyet taşımadığını ve sadece anlık ego tatminiyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

3. "Neden benim evime geçmiyoruz?"

Bir erkeğin kadını hayatında gerçekten istemesi durumunda kaybetmemek için her türlü çabayı göstereceğini belirten uzmanlar, sadece canı istediğinde yakınlık kuran erkeklerin duygusal kırıntılar sunduğunu belirtiyor. Bu tür erkeklerin sahiplenici veya kıskanç davranması sevgi göstergesi değil; karşılık vermeden bir ilişkinin tüm avantajlarını kullanma isteğidir.

4. "Hey, ne yapıyorsun?" (Zamansız mesajlar)

Gece geç saatlerde ya da günün alakasız bir diliminde gelen kopuk mesajlar, kadınlara kendilerini özel hissettirebilir. Ancak uzman analizi bunun aksini söylüyor: Erkek o an sadece sıkılmıştır ve telefonun diğer ucunda hazır bekleyen biri olduğunu bilmenin rahatlığıyla hareket ediyordur. Bu durum derin bir bağın değil, çabasız vakit geçirme isteğinin kanıtıdır.

5. Hiçbir şey söylememek (Sessizlikle manipülasyon)

Belirsizlik sarmalındaki kadınlar günün büyük bölümünü "Ne yanlış gitti?" diye düşünerek geçirirken, erkekler ilgilerini çeken başka bir konuya odaklanarak anı yaşarlar. Erkeklerin net bir açıklama yapmak yerine sessizliği seçmesi, kadını kendi hayatına devam edemeyeceği bir beklenti zindanına hapsetme stratejisidir.

"Kırıntılarla yetinmeyin"

Uzmanlar, gerçekten seven ve değer veren bir erkeğin bahanelerin arkasına saklanmayacağının altını çiziyor.

Bir erkeğin bağlanmak istememesinin kafa karışıklığıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten psikologlar, kadınların bu acı gerçeği ne kadar erken kabul edip yollarına devam ederlerse, hak ettikleri tam bağlılığı sunacak gerçek sevgiyi bulma şanslarının o kadar artacağını vurguluyor.