İtalya’nın Sardinya adasında yer alan Bolotana köyünde yürütülen araştırmalar, bölgede olağanüstü yüksek uzun yaşam oranları bulunduğunu ortaya koydu. Şikago Illinois Üniversitesi araştırmacılarının The Independent’ta yer alan çalışmasına göre Bolotana, insanların yüksek oranlarda ileri yaşlara ulaştığı yeni bir 'Mavi Bölge' adayı olarak değerlendiriliyor.

70 YAŞINDAKİ KADINLARIN %14'Ü 100 YAŞINI GÖRÜYOR

Yaklaşık 2.300 sakini bulunan Bolotana’da, 1900-1925 yılları arasında doğan 3.060 kişilik grup incelendi. İncelemede en az 38 kişinin 100 yaş ve üzerinde yaşadığı tespit edildi.

Verilere göre Bolotana’daki kadınlar, 70 yaş sonrası kalan yaşam süresi ve 100 yaşına ulaşma olasılığı bakımından dünyada Hong Kong’un ardından ikinci sırada yer alıyor. 70 yaşına ulaşan kadınların yaklaşık %14’ünün 100 yaşını gördüğü belirtilirken, bu oranın İtalya genelinde %3,5, ABD’de ise %3,6 seviyesinde olduğu aktarıldı. Bölgedeki 70 yaşındaki kadınların beklenen yaşam süresi ise 91 yıl olarak hesaplandı.

UZUN YAŞAMIN NEDENLERİ

Araştırmacılar, uzun yaşamın kesin nedenlerinin henüz netleşmediğini ancak şu etkenlerin öne çıktığını belirtti:

- Sağlıklı yağlar içeren zeytinyağı başta olmak üzere gıdaların büyük bölümü yerel olarak üretiliyor.

- Dik sokaklara sahip dağlık bölgede ulaşım ağırlıklı olarak yürüyerek sağlanıyor.

- Ailelerin ve komşuların yakın yaşaması sosyal izolasyonu engelliyor.

"Mavi Bölge" kavramının ilk olarak 2004 yılında Sardinya’daki araştırmalar sırasında haritada 100 yaş üzeri nüfusun yoğun olduğu yerlerin mavi dairelerle işaretlenmesiyle ortaya çıktığı biliniyor.