Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ülkedeki kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Haliç Köprüsü’ne pankart asarak eylem gerçekleştirdi. Pankartta satırdan oluşan "Mayıs ayında 33 kadının ölümü şüpheli, iktidarın ihmali şüphesiz!” ifadesi yer aldı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, “Kadınları yaşatacak politikalar uygulamak yerine haklarımıza saldıranlar bilsin: Hiçbir şüpheli kadın ölümünü karanlıkta bırakmayacağız. İhmali olanlardan hesap soracağız” şeklinde ifadelere yer verildi.

Platformun mayıs ayı verilerinde kadın cinayetlerine ilişkin şu bilgiler yer almıştı:

- Bu ay 16 kadın cinayeti işlendi, 33 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 16 kadından 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i kriz geçirdiği bahanesiyle öldürüldü. 14’ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

- 14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

- Mayıs ayında öldürülen 16 kadından 5’i evli olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 2’si akrabası, 1’i arkadaşı tarafından öldürüldü. 2 kadının öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların %31’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

- Kadınların 5’i evinde, 3’ü sokakta, 2’si ıssız bir yerde, 1’i arabada, 1’i şantiye alanında öldürüldü. 4 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların %31’i evlerinde öldürüldü.

- Bu ay öldürülen kadınların 9’u ateşli silahlarla, 3’ü kesici aletlerle, 1’ boğularak, 1’i yakılarak, 2’si darp edilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %56’sı ateşli silah ile öldürüldü.