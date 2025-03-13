Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, gizli çekim yaptığı kadınların görüntülerini paylaşan kişinin kimliği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Ekipler, ismi öğrenilen Ş.K.'yi evine düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoların bulunduğu bilgisi edinildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ş.K., suçunu kabul etti. Ardından, adli makamlarca tutuklandı.