Sağlık altyapısı, beslenme kültürü, günlük hareketlilik ve sosyal ilişkilerin mercek altına alındığı küresel araştırmada kadınların en uzun yaşadığı coğrafyalar belirlendi. Listenin ilk 10 basamağında yer alan tüm ülkelerde kadınların ortalama yaşam süresi 86 yılı aşarak rekor seviyelere ulaştı. Sıralamada Asya devleri ile Avrupa'nın refah ülkeleri yarışırken zirvedeki isim tahminleri boşa çıkardı.

JAPONYA İKİNCİ BASAMAKTA KALDI, LİDER ŞAŞIRTTI

Uzun ve sağlıklı yaşam denildiğinde akla gelen ilk ülke olan Japonya, 88 yıllık kadın ömrü ortalamasıyla bu kez ikinci sırada yer aldı. Ülkedeki düzenli koruyucu sağlık kontrolleri ve yaşlıların bağımsız hareket etmesini destekleyen kültür dikkat çekerken, listenin üçüncü sırasında ise 87,4 yılla Güney Kore öne çıktı. Güney Kore'de gelişmiş kentsel tasarım ve günlük yürüyüş alışkanlığının ileri yaşlarda bile korunması kadınların sağlığını güçlü tutan başlıca faktör oldu.

ZİRVEDE KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

Araştırmanın en büyük sürprizi ise birinci basamakta yaşandı. Kadınlarda tam 88,7 yıllık ortalama yaşam beklentisine ulaşan Monako, dünyanın zirvesine yerleşti. Yüksek refah düzeyi, gelişmiş tıbbi imkanlar ve küçük yüzölçümü sayesinde sağlık hizmetlerine anında erişilebilmesi, Monako'daki kadınları dünya genelinde en uzun yaşayan nüfus konumuna getirdi.

KADINLARIN EN UZUN YAŞADIĞI ÜLKE

Monako: 88,7 Yıl

Japonya: 88,0 Yıl

Güney Kore: 87,4 Yıl

San Marino: 87,3 Yıl

İspanya: 86,6 Yıl

Singapur: 86,5 Yıl

Andorra: 86,4 Yıl

Fransa: 86,3 Yıl

İsviçre: 86,2 Yıl

İtalya: 86,0 Yıl

DAĞ HAVASI VE GÜÇLÜ AİLE BAĞLARI

Sıralamanın üst sıralarında yer alan San Marino (87,3 yıl) ve Andorra (86,4 yıl) gibi butik Avrupa ülkelerinde temiz dağ havası, açık havada geçirilen vakit ve sakin yaşam temposu kadınların yaşam kalitesini doğrudan artırıyor.

Akdeniz kuşağında yer alan İspanya ve İtalya'da ise uzun ömrün en büyük anahtarı güçlü aile bağları, hareketli sosyal yaşam ve günlük düzenli yürüyüşler olarak öne çıkıyor. İsviçre ve Fransa'da ise gelişmiş yaşlı bakım modelleri ve erken teşhis uygulamaları kadınların 86 yaş barajını rahatça aşmasında belirleyici rol oynuyor.