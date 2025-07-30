Sesini ve görüntüsünü değiştirerek erkeklerle iletişim kurduğu videolarıyla tanınan fenomen Öykü Özcan Ağırbaş'ın ortaya çıkardığı şantaj skandalı gündeme bomba gibi düştü.

Ağırbaş, yayımladığı bir videoda, yayına katılan yaşlı bir adamın kadınlara şantaj yaptırdığını ve onlarla zorla birlikte olduğunu itiraf ettirdi.

Paylaşılan videoda yaşlı adamın, "Resimlerini kaydedip tehdit edeceğim. Az uyanık ol, birisi ağladı, elime ayağıma kapandı, sabaha kadar birlikte oldum" dediği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken kullanıcıların büyük tepkisini topladı. Kullanıcılar emniyet ve diğer yetkilileri etiketleyerek, adamın yakalanması çağrısında bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de yaptığı paylaşımda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'oyku_owl' isimli instagram sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Ezine'de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.