Türk sinemasının en büyük aktörlerinden 77 yaşındaki Kadir İnanır, zatürre tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Saat 13.00’teki törene katılmak isteyenler saatler öncesinden salonu doldurdu.

Törene Perihan Savaş, Burak Deniz, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Nuri Alço, Necmettin Çobanoğlu, Levent Özdilek gibi çok sayıda ünlü isim cenaze törenine katılarak büyük ustaya veda etti.

Yeğeni Levent İnanır, sanatçının vasiyetini paylaştı. Kadir İnanır’ın organlarını bağışladığını söyledi.

Öte yandan usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural da İnanır’ın tek vasiyetinin barış olduğunu belirterek “Bütün halkların kardeşidir. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine, o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız” dedi. Törenin ardından İnanır’ın cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kalplerimizde yaşayacak

Ahmet Mekin: Öğrendiğimde son derece üzüldüm. Gençliğinden beri tanıdığım bir insandı. Birlikte de çalıştık. Kişiliğiyle, duruşuyla çok değerli bir oyuncuydu. Herkes gibi ben de çok üzüldüm. Başımız sağ olsun.

Halil Ergün: Büyük bir insanımızı kaybettik. Bizi yalnız bıraktı.

Soner Arıca: Komiser Şekspir filminde bir sahne vardı. Atatürk büstüne elini koyup, 'Çok yalnızım' diye ağladığı bir sahne. Bu dur dedim işte gerçek Kadir İnanır.

Nuri Alço: "Çok büyük bir insanı kaybettik. Türk sinemasının deviydi. Bakışlarıyla karakterini ortaya koyan çok güzel bir insandı."

İzzet Günay: Çok kıymetli, çok yetenekli bir oyuncuydu. Sinemamızın efsane isimlerindendi. Her zaman da öyle kalacak.

Müjde Ar: Tam bir Karadeniz erkeğiydi. Anında öfkelenir, 5 dakika sonra öfkesinden eser kalmazdı. Kadir İnanır, Tarık Akan ve Türkan Şoray sinema için yaratılmış, sinema için yaşamış üstün yetenekli sinemamızın simgeleridir. Benim için çok kıymetli bir yol arkadaşıydı, çok önemli bir yetenekti. Film gibi yaşadılar, film gibi de unutulmaz olacaklar.

Hülya Koçyiğit: Bazı insanlar sadece filmlerde rol almaz. Bir döneme, bir ülkenin hafızasına ve milyonların kalbine iz bırakır.

Gül Sunal: Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, İnanır’ın vefasını anlattı. Sunal, “Kemal’in ardından çocuklarıma ağabeylik yaptı. Ömrüm boyunca minnetle anacağım” dedi.

Kılıçdaroğlu yuhalandı

Kadir İnanır’ın Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki cenaze törenine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saf tutan bazı kişilerle kısa süreli tartışma yaşandı. Polislerin yardımı ile kalabalık arasında yürüyen Kılıçdaroğlu’na çevredeki vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.

TÖRENDEN NOTLAR:

Törene sanatçılar ve büyük aktörün sevenlerinin yanı sıra siyaset dünyasından da yoğun katılım sağlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu , DEM Parti eş genel başkanları İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Canan Kaftancıoğlu ve Barış Anneleri de törende hazır bulundu.

Bu arada törene gönderilen çelenkler de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çelengi sahneye Ekrem İmamoğlu’nun çelengi ile birlikte yerleştirilirken, butlan ile CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Genel Başkan’ yazan çelengi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin girişine konuldu.