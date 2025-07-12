

'En Hamarat Benim', 'Temizlik Avcıları' gibi programlarla hayatımıza giren Kadir Ezildi, 5 Mayıs tarihinde Gamze Türkmen'le nikah masasına oturmuştu. Söz ve nişan paylaşımlarıyla günlerce sosyal medyada adından bahsettiren Ezildi, bu kez kına gecesiyle gündeme düştü.

KINA GECESİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Nişan sürecinde 500 bin liraya yakın harcama yaptığını söyleyen ünlü fenomen, görkemli kına gecesiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Kına gecesi için siyah özel tasarımlı kıyafetle davetlilerin karşısına çıkan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen, tüm gece karşılıklı göbek atıp eğlendi.

KINA GECESİNDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Ezildi, eline kına yakıldığında ise gözyaşlarını tutamadı. O anları, gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'Bu kadar ağlamasına ne gerek var' yorumlarında bulundu.

Çift, Cumartesi günü dünya evine girecek.