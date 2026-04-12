Kadir Ezildi, katıldığı programda hem aile hayatına hem de geçmişte yaşadığı zorlu sürece dair açıklamalarda bulundu. Ezildi, evinde bulduğunu söylediği ters kaşıklar ve bazı olayların evliliğine yönelik olduğunu öne sürdü.

TERK EDERKEN SÖYLENEN SÖZÜ HİÇ UNUTMADI

Kadir Ezildi, çocukluk döneminde anne-babası arasında yaşanan ayrılık sürecinin hayatını derinden etkilediğini ifade etti. 2009 yılında başlayan sürecin uzun yıllar devam ettiğini belirten Ezildi, aile içinde yaşanan gerilimlere de değindi.

''Annem ağzımızın tadı kaçması diyordu ama maalesef ağzımın tadı kaçalı çok olmuş. 14 sene sonra başınıza ilk kez gelmiş. Anne baba ayrılırken sizin de hayatınız değişiyor. Babam evi terk ederken bizim evin badanasını kim yapacak diye sordum. Sizin için hayatımı mı çürüteyim, hayatını yaşamak istiyordu. Kendi hayatını yaşamak istiyordu. Yeni işe başlamıştı, maaşı artmıştı, tatlı dünyaya adım atmak istiyordu.''

''BABAM BAŞKA KADINLA EVLENDİ''

Babasıyla ilgili yaşadıklarını da anlatan Ezildi, sürecin kendisi ve ailesi için oldukça yıpratıcı olduğunu söyledi. Yıllar süren davalar ve aile içi anlaşmazlıkların hayatında iz bıraktığını dile getirdi.

''2009 yazı ve kışı benim için çok zordu. Liseye yeni başlayacaktım. Hayatımın yönü tamamen değişti. Babasının hayatında kadın vardı. Kadını ben aradım. Babamın tarafından birçok kişi yalancı şahitlik yaptı, boşanmayı hızlandırmak için. 7 sene mahkeme sürdü. Annem sinir krizleri geçiriyordu. Kitlenmişti. İnsanlar komşular koşuyordu. Boşandıklarının kesinleştiği gün eğer o kadını alırsan ben hayatında yokum dedim babama ama babam onu seçti. Ben de bir daha görmedim.''

''BAHÇEDE MUSKA, ARABAMDA DOMUZ YAĞI BULDUM''

Ezildi ayrıca, evinde bulduğunu belirttiği bazı objeler ve yaşadığı olaylar üzerinden evliliğine yönelik olumsuz etkiler olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu süreçte psikolojik olarak zorlandığını da sözlerine ekledi.

''Bahçemi eşelerken muska buldum, arabamın tekerine sürülmüş domuz yağı buldum. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Mutluluğumla neden karnın ağrıyor, kazandığım üç kuruşta gözleri var. Eşimle ayrılmam için ellerimden geleni yaptılar. Büyü yaptılar. Nişanlılık aşamasında çok yaşadım. Allah'tan ümidimizi asla kesmiyoruz. İki tane kaşık sırt sırta içinde eşimle benim resmim, yüzünü yakmışlar. Eşimin yüzü dökülmeye başladı. Ayrılmamız için yapmışlar. Mahkemeye vermiştim, ispatlayamadım ama. Ailenden direkt gelip ekmeğini yiyen insanlar yapıyor bunu. ''

''GASİLHANEDE YÜZLEŞECEĞİM''

''Babasının boşandıktan sonra 1 hafta sonra kalp krizi geçirdiğini anlatan Kadir Ezildi, ''2016 Nisan ayında babam başka kadınla evlendi, son kez gasilhanede gördüğümde ona şunu soracağım ve yüzleşeceğim. Değdi mi? Ağlayarak soracağım.''

''KEŞKE ANNEANNEM YERİNE BABAM ÖLSEYDİ''

Aile bağlarına dair duygusal açıklamalarda bulunan Kadir Ezildi, yaşadıklarının kendisi üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi.

''Anneannem öldüğünde keşke babam ölseydi dedim. Dedem her şeyimizi alırdı. Gönlü çok boldu. Ben de vefa borcumu hep ödemeye çalıştım. Annem annemdir, anneannemle olan bağımız her şeydir, kankaydık. En ufak bir şey de hep beni arardı.''