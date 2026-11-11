Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelen En Hamarat Benim, düşük izlenme oranları nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Programın yerine Pelin Öztekin'in sunumuyla Gelinler Sofrada başladı. GELİNLER SOFRADA KAÇINCI SIRADA YER ALDI? 9 Kasım'da ekrana gelen Gelinler Sofrada, Total kategorisinde 71. sırada yer aldı. Programın başlangıcındaki izlenme performansı merak konusu oldu. KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI ÖNE GEÇTİ En Hamarat Benim'in ardından TV8 ile anlaşan Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim programıyla ekranlara döndü. Ezildi'nin yeni programı aynı gün Total kategorisinde 40. sıraya yerleşti. Böylece iki programın reyting sıralamasında Kadir Ezildi'nin sunduğu yapım, Pelin Öztekin'in programının önünde yer aldı.

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