Dün öğle saatlerinde Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi nedeniyle büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapan Fatih Camii, akşam saatlerinde ise Kadir Gecesi nedeniyle yoğunluk yaşadı.



Kadınların rahatça ibadet etmesi için 'Kadınlar Mahfili' olarak kullanılan üst kata yüzlerce kadın alınırken, alt katta ise erkekler namaz kıldı.





NAMAZ SONRASI İLGİNÇ PROTESTO: ERKEKLERE BAŞÖRTÜSÜ ATTILAR



Namaz sonunda kadınların yaptığı ilginç protesto ise sosyal medyada gündem oldu.



İslam dininin ilk kıblesi olarak bilinen Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı oluşunu protesto eden kadınlar, yanlarında getirdikleri başörtülerini alt katta namaz kılan erkeklerin üzerine fırlattı.





Kadınların bu protestosuyla erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur sahip çıkın ve harekete geçin" çağrısı yaptığı öğrenilirken, olaya ilişkin bilgisi olmayan birçok erkek kendilerine atılan başörtülerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı.