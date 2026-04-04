Fitness içerikleri ve motivasyon videolarıyla bilinen Özkaraaslan hakkında, birkaç ay önce YouTube'da yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videodaki ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Özkaraaslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından "halkı kin ve nefrete tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.
Fenomenin Bakırköy'deki Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
'TESTO TAYLAN' DA TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, 'Testo Taylan' olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız da hakkında benzer suçlamalarla yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı.
Danyıldız'ın "Sosyal Mühendis Akademi" videoda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışların 'sosyal deney' ya da eğlence formatı altında sunulduğu belirtilmişti.