Kadir İnanır rol aldığı filmleri yayınlayan yapım şirketlerine telif davası açtı. Filmlerin izinsiz yayınlanmasının emek sömürüsü olduğunu ifade eden İnanır, yapım şirketlerine tazminat davası da açtı. İnanır'ın dava açtığı yapım şirketleri arasında Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'a ait Gülşah Film de bulunuyor.

İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alinak'ın mahkemeye sunduğu dilekçede filmlerin televizyon kanalları ile dijital platformlardaki yayımları üzerinden yıllardır telif ödemeden ciddi gelir elde ettiği belirtildi.

Usta Sanatçı Kadir İnanır T24'e yaptığı açıklamada “Emek sömürüsüne karşı hakkımı talep ediyorum. Uzun yıllardır sinema ve televizyon sektörüne emek vermiş bir sanatçı olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki; açmış olduğum davalar, sadece şahsımı ilgilendiren bireysel hukuk mücadeleleri değildir. Bu davalar, aynı zamanda sektördeki tüm sanatçıların hak mücadelesidir. Bugün ben konuşuyorsam, yarın başka bir sanatçının sesi yükselecek. Çünkü mesele yalnızca bir kişinin hakkı değil, bir meslek onurunun, yılların emeğinin teslim edilmesidir. Ben, bu mücadelede haklı olduğumu biliyorum. Ve inanıyorum ki bu hukuk mücadelesi, sanatın ve sanatçının haklarının iadesiyle sonuçlanacaktır.” dedi.