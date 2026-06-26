Geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan haftanın son günü son dakikada üzücü bir haber geldi.

Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden 77 yaşındaki usta sanatçı, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

14 MAYIS'TA FENALAŞTIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmıştı.

Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır, entübe edilmişti.

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Kısa bir süre önce Kadir İnanır’ın tedavi sürecine dair detayları paylaşan Jülide Kural, zatürreye bağlı olarak gelişen ve akciğerin alt bölgesinde tespit edilen bir tümör nedeniyle tıbbi müdahale zorunluluğu doğduğunu belirtmişti.

Sanatçının acı çekmemesi ve tedavi sürecinin daha kontrollü yürütülmesi amacıyla entübe edilmesine karar verildiğini ifade eden Kural, yaşadığı endişeyi şu sözlerle dile getirmişti:

"Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edebilmek ve acı çekmemesini sağlamak adına kontrollü tedavi süreci için bu yola başvuruldu. Elbette şu an çok riskli bir tabloyla karşı karşıyayız. Söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. İnşallah kendisinden güzel haberler alırız."

KADİR İNANIR KİMDİR?

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan İnanır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirerek eğitim hayatını tamamladı.

1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan ve birinci olan İnanır, henüz 18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" filmindeki küçük bir rolle sinemaya adım attı.

İlk başrolünü ise Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde üstlendi. Bu yapımda Türkan Şoray ile kamera karşısına geçen İnanır, Yeşilçam'ın unutulmaz sinema çiftlerinden biri haline geldi. "Kara Gözlüm" ile başlayan birliktelikleri, birçok filmde devam etti. İkili son olarak "Gönderilmemiş Mektuplar" filminde birlikte rol aldı.

Kadir İnanır, kariyeri boyunca "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Utanç", "Amansız Yol", "Kırık Bir Aşk Hikâyesi", "Tatar Ramazan", "Dila Hanım", "Yılanların Öcü", "Uyanık Kardeşler" ve "72. Koğuş" başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol aldı.

"Sinemanın sert ve yakışıklı adamı" olarak anılan usta oyuncu, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı. Son sinema projesi ise 2019 yılında çekilen "Kapı" filmi oldu.