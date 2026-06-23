Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerle özel bir hastanede tedavi gören 95 yaşındaki Altun Arıca'dan bu sabah saatlerinde acı haber geldi. Fatsa Belediyesi eski Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi olan Altun Arıca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesi olduğu belirtildi.
Geniş bir seven kitlesini ve sanat camiasını yasa boğan vefatın ardından cenaze programı da belli oldu. Altun Arıca'nın cenazesi, yarın memleketi olan Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanarak aile kabristanlığında toprağa verilecek. Acı haberi alan aile üyelerinin ve sanat dünyasından pek çok ismin cenaze töreni için ilçeye gelmesi bekleniyor.