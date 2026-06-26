Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, zatürre tedavisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatı sanat dünyasını yasa boğarken sanatçının geçmiş yıllarda verdiği röportajlar ve yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

İnanır'ın, yönetmen Hüseyin Karabey'in imzasını taşıyan "Kuzeyden Gelen Adam" belgeselinde annesiyle ilgili anlattığı sözler de sosyal medyada kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı.

'MEĞER SEN KADİR İNANIR OLACAKMIŞSIN'

Belgeselde yer alan röportajında Kadir İnanır, annesinin kendisine şu sözleri söylediğini aktardı:

"Hayatımı belirleyen annemin bir sözü var: dedi ki; 'Seni düşürmek için bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin. Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğersem.'"