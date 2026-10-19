Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. 77 yaşında hayatını kaybeden ve kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan sanatçının mal varlığına ilişkin gelişmelerin ardından ailesinden yeni bir açıklama geldi. İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar, dayısının hastalık sürecinde yaşadıklarına tanıklık ettiğini belirterek kamuoyunda gündeme gelen iddialara tepki gösterdi.

Vasiyetin okunacağı davanın, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmesi tartışmaları artırmıştı. Duruşmanın ardından Levent İnanır, dayısının irade sorunu olduğunu öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı. Kadir İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bulunduğu, vasiyetinde ise mal varlığının yanı sıra kendisiyle ilgili müze ve vakıf girişimlerine ilişkin izinler ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı belirtilmişti.

“3 YIL BOYUNCA YANINDA BULUNDUM”

Yaşanan tartışmalar üzerine açıklama yapan Gül Bakar, dayısının hastalık sürecinde Jülide Kural ile birlikte yanında bulunduğunu söyledi.

Bakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum.”

Süreci yakından takip ettiğini belirten Bakar, Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özen, sevgi ve fedakârlığa bizzat tanıklık ettiğini ifade etti.





LEVENT İNANIR'A TEPKİ: “HAYATTAYKEN YÜZÜNE SÖYLESELERDİ”

Gül Bakar, Levent İnanır'ın televizyon programlarında ve dijital mecralarda yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Dayısının yaşamı boyunca oluşturduğu saygınlığın ve kişiliğinin asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmediğini belirten Bakar, iddiaların doğruluğu araştırılmadan kamuoyuna aktarılmasını eleştirdi.

Kadir İnanır'ın artık kendisini savunma imkânının bulunmadığına dikkat çeken Bakar, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ve öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün, aramızdan ayrılmış bir insanın ardından bazı aile bireylerinin gündemde kalma çabası ve kimi basın mensuplarının gerçeklerle bağdaşmayan iddialar ortaya atmasını, bu iddiaların kamuoyuna doğruluğu araştırılmadan aktarılmasını üzüntüyle ve öfkeyle karşılıyorum.”

Dayısının vefatının ardından gündeme getirilen iddialara karşı çıkan Bakar, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Keşke bugün bu ithamlarda bulunanlar, Kadir İnanır hayattayken aynı sözleri onun yüzüne söyleme cesaretini gösterebilselerdi.”