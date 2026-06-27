Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’dan gelen acı haber sanat dünyasında ve Türkiye genelinde derin üzüntüye yol açtı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde entübe edilerek yoğun bakımda tedavi gören 77 yaşındaki İnanır, hayata gözlerini yumdu.

HARBİYE'DE ANILACAK, ULUS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu. İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirilecek.

Anma töreninin ardından usta sanatçının cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak.

Kadir İnanır, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Defin töreninin ardından Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek.

LEVENT İNANIR: ÇOK DİRENDİ

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadir İnanır'ın yeğeni, oyuncu Levent İnanır, dayısının ne kadar sevildiğini bu süreçte bir kez daha anladıklarını ifade etti.

Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan İnanır, şunları söyledi:

-Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim.

-Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum.

"Dayısının hastalıkla büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan İnanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

-Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı.

-Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun.