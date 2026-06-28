Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır için düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Kadir İnanır'ın yakın dostu İlyas Salman da törene katılan isimler arasında yer aldı.
İlyas Salman, tören esnasında Kadir İnanır'ın tabutunu öperek veda etti.
FOTOĞRAF YARIŞINA GİRDİLER
Cenaze töreni sırasında bazı vatandaşlar İlyas Salman ile fotoğraf çektirmek istedi.
Zaman zaman zor anlar yaşayan ünlü isim, fotoğraf taleplerine rağmen Kadir İnanır'a veda etmenin hüznünü yaşadı.