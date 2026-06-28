Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreni, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Törende yaşandığı öne sürülen bir detay ise sosyal medyada gündem oldu.

Kadir İnanır'ın sevenlerinin son görevini yerine getirdiği cenaze töreninde çok sayıda kurum, siyasi parti ve isim çelenk gönderdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin girişine bırakıldı.

Aynı haberde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahneye yerleştirildiği görüldü.





Törende yaşandığı iddia edilen bu ayrıntı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin organizasyon yetkililerinden veya ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.