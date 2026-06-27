Yeşilçam'da canlandırdığı karakterler, hafızalara kazınan replikleri ve Türkan Şoray ile başrolünü paylaştığı "Selvi Boylum, Al Yazmalım" gibi ölümsüz eserleriyle Türk halkının gönlünde taht kuran usta aktör Kadir İnanır, 77 yaşında vefat etti.

Kadir İnanır neden öldü, hastalığı neydi?

77 yaşındaki Kadir İnanır, kaldırıldığı hastanede zatürreye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Son dönemde üst üste sağlık sorunları yaşayan usta oyuncunun, son hastane sürecinde uygulanan tedavilere ne yazık ki yanıt vermediği bildirildi.

Hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır entübe edilmeden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini şu sözlerle aktarmıştı: "Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı olarak akciğerinin altında bir tümör tespit edildi. Doktorlar daha rahat müdahale edebilmek, acı çekmesini engellemek ve kontrollü bir tedavi yürütmek adına bu kararı aldı. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız."

Jülide Kural kimdir, kaç yaşında?

4 Mart 1965 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü aynı anda bitirerek mezun oldu.

Eğitiminin ardından bir süre Almanya’da yaşayan oyuncu, Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Tiyatro Stüdyosu, Oyun Atölyesi ve Şehir Tiyatroları gibi Türkiye’nin en prestijli sahnelerinde başrol üstlendi.

"Süper Baba" ile hafızalara kazındı, kendi tiyatrosunu kurdu

Televizyon izleyicilerinin dönemine damga vuran efsane yapım "Süper Baba" dizisiyle bağrına bastığı Jülide Kural, televizyondaki başarısını tiyatro yapımcılığıyla taçlandırdı.

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatına hayran olan usta oyuncu, 2002-2003 sanat sezonunda kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu bünyesinde "Frida Yaşasın Hayat" projesini hayata geçirdi. Bu tek kişilik dev performans, eleştirmenlerden tam not alarak uzun süre kapalı gişe oynadı.

Jülide Kural ile Kadir İnanır’ın yolları, 1999 yılında Türk televizyon tarihinin sevilen dizilerinden "Bütün Çocuklarım" setinde kesişti. İlk görüşte başlayan bu bağ, tam 27 yıl boyunca sevgi, saygı ve sadakatle devam etti.

Kamuoyunun yakından bildiği üzere, ikili resmi olarak hiçbir zaman evlenmedi ancak sinema dünyasında örnek gösterilen parmakla sayılır uzun soluklu hayat arkadaşlıklarından birine imza attılar. Jülide Kural ve Kadir İnanır çiftinin çocukları bulunmuyor.