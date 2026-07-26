Yıllar İçinde Hazırlanan Vasiyetler ve Eylül Ayındaki Büyük Bekleyiş

Usta aktör, ilk olarak 2015 senesinde bir vasiyet metni kaleme aldı. Bununla yetinmeyen İnanır, 2022 yılında noter huzurunda iki farklı vasiyet daha hazırlatarak hukuki adımlarını attı.

Gizemini koruyan ve içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bu belgelerin, yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Eylül ayında açılması bekleniyor. Resmî sürecin noktalanmasıyla, Yeşilçam’ın efsane isminin mal varlığını kimlere bıraktığı netlik kazanacak.

Yalnızca Gayrimenkul Değil: Sanatçının Nadide Koleksiyonları da Listede

Kadir İnanır’ın geride bıraktığı miras, yalnızca taşınmazlardan ve banka hesaplarından ibaret değil. Yıllar boyunca titizlikle bir araya getirdiği özel koleksiyonlar da bu varlığın dikkat çekici bir parçasını oluşturuyor:

Lüks Saatler: Yaklaşık 25 parçadan oluşan seçkin bir Rolex saat koleksiyonu.

Özel Çakmak ve Yüzükler: Ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo imzasını taşıyan altın kaplama çakmaklar ile özel işçilikli yüzükler.

Kurbağa Figürü Koleksiyonu: Kurbağalara olan özel ilgisiyle bilinen usta sanatçının, dünyanın dört bir yanından topladığı yaklaşık 3 bin adet kurbağa figürü.

Türk sinemasında derin izler bırakan usta sanatçının son arzularının ve mirasının akıbetinin ne olacağı, Eylül ayında yapılacak resmî açıklamayla birlikte yanıt bulacak.