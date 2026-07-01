İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, kültürel ve sosyal projelerine bir yenisini ekleyerek Kadir İnanır için özel tasarımlı bir "saygı otobüsü" hazırladı.

Sanatçının vefatının ardından hizmete alınan otobüs, İstanbullularla buluştu.

Kadir İnanır'ın fotoğrafları, unutulmaz filmlerinden kareler ve hafızalara kazınan sözleriyle giydirilen otobüs, 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında sefer yapmaya başladı.

Böylece usta oyuncunun anısı, İstanbul'un cadde ve sokaklarında yaşamaya devam edecek.

Türk sinemasına 180'i aşkın film kazandıran Kadir İnanır; Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan ve Yılanların Öcü başta olmak üzere birçok unutulmaz yapımdaki performansıyla geniş kitlelerin hafızasında yer edinmişti. Çok sayıda ödüle layık görülen sanatçının anısına hazırlanan özel otobüsün, kentte uzun süre hizmet vermesi planlanıyor.